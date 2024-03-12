عقب الخسارة من ريال مدريد.. سيلتا فيغو ينفصل عن رافائيل بنيتز
أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني، اليوم الثلاثاء انفصاله عن مدربه رافائيل بنيتز وجهازه الفني بعد ثمانية شهور من تعيينهم، وذلك عقب الخسارة برباعية أمام ريال مدريد.
وقال سيلتا في بيان إن الفريق: "لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي" خلال فترة قيادة مدرب ريال مدريد وليفربول وتشيلسي السابق.
وأضاف البيان: "يود النادي أن يعرب لرافائيل بنيتز ومساعديه عن خالص امتنانه للإخلاص والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم".
ويحتل سيلتا المركز 17 في الدوري برصيد 24 نقطة متقدما بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط بعد خسارته 4-صفر على ملعب المتصدر ريال مدريد يوم الأحد الماضي.
ويحل سيلتا ضيفا على إشبيلية صاحب المركز 14 يوم الأحد المقبل.