عقب الخسارة من ريال مدريد.. سيلتا فيغو ينفصل عن رافائيل بنيتز

وقال سيلتا في بيان إن الفريق: "لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي" خلال فترة قيادة مدرب ريال مدريد وليفربول وتشيلسي السابق.

وأضاف البيان: "يود النادي أن يعرب لرافائيل بنيتز ومساعديه عن خالص امتنانه للإخلاص والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم".