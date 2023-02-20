من هو شقيق كريستيانو رونالدو الذي ظهر معه في السعودية؟
زار هوغو أفيرو شقيق كريستيانو رونالدو الأكبر نجم النصر السعودي في الرياض، مؤخرًا، والتقط صورة معه وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والتعاون التي انتصر فيها العالمي 2-1 يوم الجمعة الماضي.
وهوغو أفيرو بعيد عن الأضواء عكس باقي عائلة رونالدو رغم أنه الشقيق الكبير، ويبلغ من العمر 48 عامًا، أي يكبر رونالدو بـ10 سنوات، وقد أنقذه نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق من إدمان الكحول، ودفع تكاليف إعادة تأهيله.
وذهب هوغو أفيرو إلى الرياض لزيارة شقيقه الصغير، والتقط معه عدة صور في الرياض، خاصة أن رونالدو الابن المدلل بين 4 أشقاء وُلدوا - بعد عدة محاولات إجهاض فاشلة - لوالدتهم دولوريس دوس سانتوس والأب خوسيه دينيس أفيرو.
وفي مقابلته الشهيرة مع بيرس مورغان والتي تسببت برحيله عن مانشستر يونايتد قال رونالدو إن عائلته كانت تكافح من أجل توفير الطعام، وقد اعتاد على أن يتسول خارج مطعم ماكدونالدز بجوار الاستاد الذي كان والده يعمل فيه.
وقال: "كنا جائعين قليلًا، لدينا ماكدونالدز بجوار الملعب، وطرقنا الباب، وسألنا عما إذا كان لديهم أي برجر".
ولم يتمكن والد رونالدو من رؤية قمة نجاحه، حيث توفي بسبب فشل الكبد، في العام 2005، بعد عامين فقط من بدء مسيرة النجم البرتغالي في أولد ترافورد.
وأضاف: "أنا حقًا لا أعرف والدي بنسبة 100%، كان شخصًا مخمورًا، ولم أتحدث معه قط محادثة عادية، كان صعبًا".
وعلى الرغم من المصاعب نشأ رونالدو في عائلة متماسكة بوجود أخ أكبر هوغو (48 عامًا)، وشقيقتين أكبر منه، إلما (49 عامًا) وليليانا كاتيا (45) عامًا، حيث كانوا يدللونه.
وساند هوغو أفيرو شقيقه الصغير، ودعمه خلال مسيرته في كرة القدم، سواء في التدريبات أو المباريات منذ طفولته، رغم أنه كان يلعب كرة القدم أيضًا لدرجة أن صديق الطفولة جويل سانتوس قال في وقت سابق لصحيفة "ذا صن": "لم أكن أعرف هوغو في ذلك الوقت، ولكن كل من عرفه يقول إنه كان لاعب كرة قدم أفضل من رونالدو".
لكن هوغو سار على خطى والده وأدمن الكحول، وبذل رونالدو كل ما بوسعه لمساعدة أخيه في محاربة أهوائه، إذ إنه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، العام 2014، توسل رونالدو إلى شقيقه للحصول على المساعدة.
وانطلق نجم ريال مدريد السابق عقب الفوز المذهل 4/1 على أتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال نحو المدرجات لمعانقة شقيقه الأكبر.
ورصدت الكاميرات عناقهما العاطفي، ولكن خلف عناقهما كان هناك اتفاق ملزم، حيث أخبر رونالدو شقيقه أنه حقق نصف الصفقة، ورفع كأس دوري أبطال أوروبا إلى ناديه المحبوب، لكن الآن كان يجب على أخيه القيام بدوره.
وأبلغ رونالدو شقيقه هوغو بأنه يجب عليه الآن الإقلاع عن الكحول لإكمال الجزء الخاص به من الاتفاقية.
ومع ذلك، كان رونالدو مصممًا على أن شقيقه لن يذهب بمفرده وسيكون معه في كل خطوة على الطريق.
وقال دولوريس: "ليس هناك شك بأن أمواله (رونالدو) ساعدت في إنقاذ هوغو، وربما كانت الأمور قد تغيرت كثيرًا لو لم يكن كريستيانو لاعب كرة قدم".
والشقيقان الآن قريبان بشكل لا يصدق، ويحبان الذهاب في عطلة معًا، ورونالدو هو الأب الروحي لابن هوغو.
ويعمل هوغو أيضًا مديرًا لمتحف رونالدو في ماديرا مسقط رأسهما، وحضر الحفل الذي حصل فيه شقيقه على الكرة الذهبية في العام 2017.