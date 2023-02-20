من هو شقيق كريستيانو رونالدو الذي ظهر معه في السعودية؟

زار هوغو أفيرو شقيق كريستيانو رونالدو الأكبر نجم النصر السعودي في الرياض، مؤخرًا، والتقط صورة معه وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والتعاون التي انتصر فيها العالمي 2-1 يوم الجمعة الماضي.

وهوغو أفيرو بعيد عن الأضواء عكس باقي عائلة رونالدو رغم أنه الشقيق الكبير، ويبلغ من العمر 48 عامًا، أي يكبر رونالدو بـ10 سنوات، وقد أنقذه نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق من إدمان الكحول، ودفع تكاليف إعادة تأهيله.

وذهب هوغو أفيرو إلى الرياض لزيارة شقيقه الصغير، والتقط معه عدة صور في الرياض، خاصة أن رونالدو الابن المدلل بين 4 أشقاء وُلدوا - بعد عدة محاولات إجهاض فاشلة - لوالدتهم دولوريس دوس سانتوس والأب خوسيه دينيس أفيرو.

وفي مقابلته الشهيرة مع بيرس مورغان والتي تسببت برحيله عن مانشستر يونايتد قال رونالدو إن عائلته كانت تكافح من أجل توفير الطعام، وقد اعتاد على أن يتسول خارج مطعم ماكدونالدز بجوار الاستاد الذي كان والده يعمل فيه.