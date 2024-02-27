كلوب عن إصابات لاعبي ليفربول: نحتاج إلى معجزة

وكان لاعب خط الوسط رايان غرافنبرغ، الذي أصيب خلال الفوز على تشيلسي يوم الأحد الماضي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن مباراة الغد.

وقال كلوب: "رايان غير متاح...هي إصابة في الأربطة، وقد تكون أسوأ بكثير. ولكن الأمر سيئ بما يكفي لاستبعاده من المباراة، المباراة المقبلة.. سنرى".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد من اللاعبين. لهذا لا أرغب في استبعادهم لفترة طويلة. لكن الأمر يتعلق بالعديد من اللاعبين".

وقال كلوب إن الثنائي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز، الذي غاب عن نهائي كأس الرابطة، ليس من المؤكد مشاركته أيضا في مباراة الغد.

وأضاف: "علينا أن نرى ما يمكنهما فعله اليوم".