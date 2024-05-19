مانشستر سيتي يتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)
تُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي بعد تغلبه، اليوم الأحد ، على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 على ملعب (الاتحاد) ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة للبريميرليغ.
سجل فيل فودين هدفًا مبكرًا لصالح مانشستر سيتي بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق اللقاء، ثم عزز اللاعب نفسه التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18.
وحاول وست هام العودة للمباراة بعدما سجل محمد قدوس هدفًا رائعًا بضربة مقصية خلفية في الدقيقة 42.
وسجل رودريغو هيرنانديز "رودري" الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 59.
ولم تفلح محاولات وست هام بقيادة مدربه ديفيد مويس في مجاراة استحواذ لاعبي مانشستر سيتي.
وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 91 ليحسم اللقب بشكل رسمي بعد منافسة استمرت للجولة الأخيرة مع آرسنال.
ونجح مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، كما أن الفريق حقق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.
وأحكم المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قبضته على البريميرليغ بعدما حقق اللقب لرابع موسم على التوالي.
وأصبح مانشستر سيتي الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي بعدما أحرز لاعبوه 96 هدفًا على مدار مباريات الدوري في هذا الموسم.
وتُوّج اللاعب فيل فودين نجم مانشستر سيتي بلقب لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.