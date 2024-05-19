مانشستر سيتي يتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

تُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي بعد تغلبه، اليوم الأحد ، على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 على ملعب (الاتحاد) ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة للبريميرليغ.

سجل فيل فودين هدفًا مبكرًا لصالح مانشستر سيتي بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق اللقاء، ثم عزز اللاعب نفسه التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وحاول وست هام العودة للمباراة بعدما سجل محمد قدوس هدفًا رائعًا بضربة مقصية خلفية في الدقيقة 42.

وسجل رودريغو هيرنانديز "رودري" الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 59.