تعليق ناري من تشافي بعد الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد
وجه تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، نقدًا لاذعًا لحكم مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، مشككًا في نزاهة التحكيم بعد فوز الفريق الملكي في مباراة شهدت جدلا تحكيميًا كبيرًا.
وسجل داني كارفخال هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال مدريد لفوز بشق الأنفس 3-2 على ألميريا في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل اليوم الأحد.
كما هز البديل جواو فيلكس الشباك وأكمل المهاجم فيران توريس ثلاثيته في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا برشلونة للفوز 4-2 على مضيفه ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد ليخففا الضغط الذي يتعرض له المدرب تشافي هرنانديز.
وقال تشافي في تصريحات عقب مباراة البارسا: "إذا تحدثت فسيتم توقيع عقوبة علينا.. ولكن الجميع شاهد ما فعله التحكيم في مباراة ريال مدريد وألميريا.. لقد قلت منذ بداية الموسم أنه لا يعجبني الطريقة التي تدار بها الأمور، ويبدو أنها تسير في نفس الاتجاه".
وأضاف: "الجميع يتابع ما يفعله التحكيم هذا الموسم، هذا ليس عذرا لأداء فريقي بل أبين لكم الأمر الواقع".
وتابع: "أخبرتكم بعد مباراتنا الأولى هذا الموسم أنه سيكون من الصعب الفوز بالدوري هذا الموسم، وما زلت مقتنعا بهذا الرأي".
واتهم تشافي حكام الدوري الإسباني بحرمان فريقه من 6 نقاط هذا الموسم، قائلا: ""كان ينبغي أن نهزم خيتافي، كما أن هناك ركلة جزاء واضحة أمام فاليكانو، بخلاف هدف لجواو فيليكس في غرناطة.. كل هذا لم ينتبه إليه أحد".
يذكر أن ريال مدريد حصل على ركلة الجزاء بسبب لمسة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لفترة طويلة.
كما ظن سيرجيو أريباس لاعب ألميريا أنه سجل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد بداعي مخالفة ارتكبها ديون لوبي لاعب وسط ألميريا على بيلينغهام في بداية الهجمة التي قادت للهدف.
وبعدها بخمس دقائق، تدخل حكم الفيديو المساعد مجددا بعدما ألغى الحكم هدفا سجله فينيسيوس جونيور ظنا منه أن الكرة اصطدمت بذراعه لكنه عدل عن رأيه ليحتسب الهدف قائلا إن اللاعب سدد الكرة بالكتف.