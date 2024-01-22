تعليق ناري من تشافي بعد الجدل التحكيمي في مباراة ريال مدريد

وقال تشافي في تصريحات عقب مباراة البارسا: "إذا تحدثت فسيتم توقيع عقوبة علينا.. ولكن الجميع شاهد ما فعله التحكيم في مباراة ريال مدريد وألميريا.. لقد قلت منذ بداية الموسم أنه لا يعجبني الطريقة التي تدار بها الأمور، ويبدو أنها تسير في نفس الاتجاه".

وأضاف: "الجميع يتابع ما يفعله التحكيم هذا الموسم، هذا ليس عذرا لأداء فريقي بل أبين لكم الأمر الواقع".

وتابع: "أخبرتكم بعد مباراتنا الأولى هذا الموسم أنه سيكون من الصعب الفوز بالدوري هذا الموسم، وما زلت مقتنعا بهذا الرأي".

واتهم تشافي حكام الدوري الإسباني بحرمان فريقه من 6 نقاط هذا الموسم، قائلا: ""كان ينبغي أن نهزم خيتافي، كما أن هناك ركلة جزاء واضحة أمام فاليكانو، بخلاف هدف لجواو فيليكس في غرناطة.. كل هذا لم ينتبه إليه أحد".