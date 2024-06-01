صدمة لإنتر ميامي بسبب ميسي
ينتظر نادي إنتر ميامي الأمريكي صدمة، خلال الشهر الجاري بسبب تأكد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباريات الفريق المقبلة، تمهيدا لانضمامه لمعسكر بلاده استعدادا لخوض بطولة كوبا أمريكا 2024.
وضم ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ميسي لقائمة "التانغو" التي ستخوض منافسات كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 20 يونيو الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأقدم للمنتخبات القارية.
ويلعب المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس العالم في نسخته الماضية، ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة بيرو وتشيلي وكندا، الذي يفتتح مشواره أمامها يوم 21 من الشهر الجاري.
وتأتي الصدمة وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور"، بأن ميسي تأكد غيابه عن 5 مباريات بشكل مؤكد على أقل تقدير.
وأوضحت الصحيفة، أن ميسي سيقود الفريق في مباراتين وديتين ضد الإكوادور في 9 يونيو، وغواتيمالا في 14 يونيو قبل المباراة الافتتاحية لحامل اللقب في 21 يونيو أمام كندا.
بعد ذلك، سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره تشيلي يوم 26 يونيو، قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام بيرو يوم 30 يونيو، وهذا يعني أن ميسي سيغيب على الأرجح عن خمس مباريات على الأقل في ميامي خلال هذه الفترة، بدءًا من المواجهة مع سانت لويس يوم 1 يونيو، وحتى مباراة تشارلوت في 3 يوليو.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه يمكن أن يغيب ميسي عن المزيد من المباريات لفريقه ضد سينسيناتي يوم 6 يوليو وتورنتو يوم 17 يوليو إذا تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى مراحل خروج المغلوب في البطولة.