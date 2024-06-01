صدمة لإنتر ميامي بسبب ميسي

ينتظر نادي إنتر ميامي الأمريكي صدمة، خلال الشهر الجاري بسبب تأكد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباريات الفريق المقبلة، تمهيدا لانضمامه لمعسكر بلاده استعدادا لخوض بطولة كوبا أمريكا 2024.

وضم ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ميسي لقائمة "التانغو" التي ستخوض منافسات كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 20 يونيو الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأقدم للمنتخبات القارية.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس العالم في نسخته الماضية، ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة بيرو وتشيلي وكندا، الذي يفتتح مشواره أمامها يوم 21 من الشهر الجاري.