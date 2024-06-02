ميسي يحقق رقما قياسيا مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

صنع الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم إنتر ميامي، التاريخ في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى 25 مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد، بعدما قاد فريقه للتعادل مع سانت لويس، بنتيجة (3-3)، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد، بالجولة الـ17 للمسابقة.

ولم يحتج ميسي سوى 12 مباراة هذا الموسم ليصل إلى 12 هدفا و13 تمريرة، محطما الرقم القياسي السابق الذي حققه كارلوس فيلا في موسم 2019 الذي فاز فيه بجائزة أفضل لاعب.

في ذلك الموسم، احتاج فيلا إلى أربع مباريات أكثر من ميسي - 16 مباراة إجمالاً - للوصول إلى 25 مساهمة في الأهداف.