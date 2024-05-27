الأهلي يوجه صدمة جديدة لحسام حسن.. وعقوبة تاريخية على تاو

وتمسك مسؤولو النادي الأهلي بموقفهم السابق بشأن انضمام لاعبيه الدوليين للمنتخب المصري في معسكر يونيو المقبل، الذي يخوض خلاله المنتخب الوطني مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو المقبل في تصفيات مونديال 2026.

وبعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، واصل الأهلي تمسكه بموقفه الرافض لانضمام لاعبيه الدوليين للمنتخب إلا في موعد الأجندة الدولية.

ويمثل هذا القرار صدمة للجهاز الفني لمنتخب مصر، إذ تصر الإدارة الحمراء على إرسال لاعبيها الدوليين يوم 3 يونيو المقبل أو على الأقل يوم 1 من الشهر المقبل؛ حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب انتهاء بطولة أفريقيا، ولكن حسام حسن يرغب في استقدامهم قبل هذا الموعد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.