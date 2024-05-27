الأهلي يوجه صدمة جديدة لحسام حسن.. وعقوبة تاريخية على تاو
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري صدمة للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بشأن اللاعبين الدوليين.
وتمسك مسؤولو النادي الأهلي بموقفهم السابق بشأن انضمام لاعبيه الدوليين للمنتخب المصري في معسكر يونيو المقبل، الذي يخوض خلاله المنتخب الوطني مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو المقبل في تصفيات مونديال 2026.
وبعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، واصل الأهلي تمسكه بموقفه الرافض لانضمام لاعبيه الدوليين للمنتخب إلا في موعد الأجندة الدولية.
ويمثل هذا القرار صدمة للجهاز الفني لمنتخب مصر، إذ تصر الإدارة الحمراء على إرسال لاعبيها الدوليين يوم 3 يونيو المقبل أو على الأقل يوم 1 من الشهر المقبل؛ حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب انتهاء بطولة أفريقيا، ولكن حسام حسن يرغب في استقدامهم قبل هذا الموعد.
ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.
حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.
كواليس مشادة خالد بيبو مع تاو وغرامة تاريخية
من جهة أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، كواليس مشادة خالد بيبو مدير الكرة، مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو.
بيرسي تاو دخل في مشادة كبيرة مع بيبو عقب استبداله في مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن تاو كان منفعلا بسبب استبداله، ويرى أن هناك لاعبين أسوأ منه في المستوى ولكن كولر يتعنت معه في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن تاو لم يجد سوى خالد بيبو أمامه لينفعل عليه، قائلا: "هذا ليس من العدل، أنا سأرحل، أنا كنت الأفضل في الملعب والمباراة "، وتدخل كهربا من على الدكة لتهدئة تاو.
وتابع أن كولر شاهد ما حدث وطلب توقيع غرامة مالية عليه، قيمتها مليونا جنيه، وبالفعل فرضها عليه خالد بيبو، ولكن لم تُعتمد بشكل رسمي بانتظار موافقة محمود الخطيب رئيس النادي.
وأتم أن تاو غاضب بشدة من كولر، والتعامل معه بالفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني.