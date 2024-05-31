مفاجأة تقرّب برشلونة من الصفقة الحلم
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي لا يزال ضمن اهتمامات نادي برشلونة، بعد أن كان قريبا من التوقيع معه العام الماضي لولا تمسك إدارة السيتي به.
وأشارت الصحيفة التي عادت لإثارة الجدل حول مستقبل اللاعب البرتغالي مع مانشستر سيتي، إلى أن سيلفا يرغب بالفعل في الانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2024.
ويرتبط الدولي البرتغالي الذي سيشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بداية من 14 يونيو المقبل، بعقد مع مانشستر سيتي حتى آخر يونيو 2026، لكنه يملك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 50 مليون يورو، كان أصر على وضعه عند تمديد عقده في أغسطس 2023 بثلاث سنوات إضافية.
وسيمكن الشرط الجزائي الذي يمكن دفعه على 3 أقساط، إدارة برشلونة من التقدم خطوة إضافية في مساعيها للتعاقد مع الدولي البرتغالي البالغ من العمر 29 عاما،خصوصا أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا للنادي الكتالوني في ضوء تحسن وضعه المالي نسبيا وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".
وعلى الرغم من كل تلك الممهدات لحسم الصفقة سيتعين على إدارة خوان لابورتا انتظار موقف المدرب الجديد الألماني هانز فليك من ضم سيلفا.
وينتظر أن يجلس هانزي فليك مع المدير الرياضي للبارسا ديكو، من أجل وضع خطة التعاقدات وتحديد قائمة اللاعبين المستهدفين والمراكز التي سيمنحها فليك الأولوية في سوق الانتقالات الصيفية.
وانضم سيلفا إلى المان سيتي في موسم 2017ـ 2018 قادما من موناكو الفرنسي مقابل 70 مليون يورو، وسجل منذ قدومه لملعب الاتحاد 63 هدفا في 353 مباراة.