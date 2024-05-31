مفاجأة تقرّب برشلونة من الصفقة الحلم

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي لا يزال ضمن اهتمامات نادي برشلونة، بعد أن كان قريبا من التوقيع معه العام الماضي لولا تمسك إدارة السيتي به.

وأشارت الصحيفة التي عادت لإثارة الجدل حول مستقبل اللاعب البرتغالي مع مانشستر سيتي، إلى أن سيلفا يرغب بالفعل في الانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2024.

ويرتبط الدولي البرتغالي الذي سيشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بداية من 14 يونيو المقبل، بعقد مع مانشستر سيتي حتى آخر يونيو 2026، لكنه يملك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 50 مليون يورو، كان أصر على وضعه عند تمديد عقده في أغسطس 2023 بثلاث سنوات إضافية.