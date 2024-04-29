شباب بلوزداد: لاعبونا تعرضوا لاعتداءات من "غرباء"
أعربت إدارة شباب بلوزداد، عن غضبها الشديد لما سمّته تجاوزات تعرض لها لاعبوها خلال المباراة التي جمعت الفريق بمستضيفه مولودية وهران، يوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الجزائري للمحترفين.
وحقق مولودية وهران، المهدد بالهبوط، الفوز على ضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد.
وسجل مروان بوسالم هدف فوز وهران من ركلة جزاء قبل ست دقائق من نهاية اللقاء، عند الدقيقة الـ 84.
وشهدت المباراة حالة تحكيمية جدلية، بعد أن أعلن حكم المباراة ركلة جزاء لشباب بلوزداد في الدقيقة الـ63 بعد عرقلة الكاميروني ليونيل وامبا، قبل أن يتراجع في قراره.
وقالت إدارة بلوزداد في بيان رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك"، يوم الإثنين: "في مشهد لا يمت للروح الرياضية بصلة ومبادئ لعبة كرة القدم، تستنكر إدارة شباب بلوزداد وبشدة الأحداث التي صاحبت المباراة التي عرفت سوء استقبال من قبل أصحاب الأرض، وتجاوزات تحكيمية واضحة، أثرت بشكل جلي على نتيجة اللقاء".
وأضاف البيان: "الطاقم التحكيمي اضطر لاتخاذ قرارات تعسفية تحت الضغط، رغم أن المواجهة بثت على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي".
وشددت إدارة الفريق على تقدمها بشكوى رسمية لاتحاد كرة القدم، وضحت من خلالها جميع الأمور التي تم تسجيلها خلال المباراة.
واختتم البيان: "لم ترق المباراة للمستوى المطلوب تنظيميًّا، حيث وصلت حالة التسيب إلى تعرض اللاعبين لاعتداءات متكررة من قبل غرباء تم توثيقها بعدسة مسؤولي الإعلام التابعة لفريق شباب بلوزداد بين الشوطين".
رد فريق مولودية وهران
من جانبها، ردّت إدارة مولودية وهران، على البيان الذي أصدره فريق شباب بلوزداد، مؤكدين أن المباراة جرت في ظروف عادية، موضحة: "تلقينا باستغراب شديد بيان فريق شباب بلوزداد البعيد عن الاحترافية والذي لا يمت بأي صلة لوقائع المقابلة التي جرت في ظروف عادية بشهادة مسؤولي الأمن، حيث حظي الفريق الزائر باستقبال يعكس طبيعة العلاقات التاريخية والمميزة بين الفريقين".
وأضاف البيان: "تكذب إدارة مولودية وهران كل ما جاء في البيان والذي تعتبره زلة لسان وعدم رضا بالنتيجة النهائية للمباراة التي انتهت بالفوز المستحق لفريقنا".
وأكدت الإدارة أن "المولودية" تحترم كل المنافسين في إطار الروح الرياضية، حتى وإن كانت تصارع من أجل البقاء.
وفشل بلوزداد في الصعود للمركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند النقطة الـ42، وبفارق نقطة عن الوصيف النادي الرياضي القسنطيني (43)، فيما رفع وهران رصيده إلى النقطة الـ22 في المركز الخامس عشر قبل الأخير.
يذكر أن مولودية الجزائر يتصدر الدوري برصيد 56 نقطة.