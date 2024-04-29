شباب بلوزداد: لاعبونا تعرضوا لاعتداءات من "غرباء"

أعربت إدارة شباب بلوزداد، عن غضبها الشديد لما سمّته تجاوزات تعرض لها لاعبوها خلال المباراة التي جمعت الفريق بمستضيفه مولودية وهران، يوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الجزائري للمحترفين.

وحقق مولودية وهران، المهدد بالهبوط، الفوز على ضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد.

وسجل مروان بوسالم هدف فوز وهران من ركلة جزاء قبل ست دقائق من نهاية اللقاء، عند الدقيقة الـ 84.

وشهدت المباراة حالة تحكيمية جدلية، بعد أن أعلن حكم المباراة ركلة جزاء لشباب بلوزداد في الدقيقة الـ63 بعد عرقلة الكاميروني ليونيل وامبا، قبل أن يتراجع في قراره.