لقطات مفبركة لبيلينغهام مع طفل تثير جدلا (فيديو)

وقبيل المباراة خلال وقوف اللاعبين قبل انطلاق صافرة البداية، خلع بيلينغهام سترته ومنحها له حتى لا يشعر بالبرد بعد هبوط زخات المطر عليه، ما دفع الجماهير لتحية اللاعب.

ولكن عقب المباراة تم تداول فيديوهات حققت ملايين المشاهدات من خلال عكس اللقطات المؤثرة لجود بيلينغهام، ليبدو وكأنه يأخذ السترة من الطفل، وسط تعنيف للاعب الإنجليزي.