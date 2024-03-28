لقطات مفبركة لبيلينغهام مع طفل تثير جدلا (فيديو)
انتشرت فيديوهات مزورة للإنجليزي جود بيلينغهام، ظهر فيها وكأنه يأخذ السترة من الطفل الجالس على كرسي متحرك، قبيل مباراة إنجلترا وبلجيكا الودية، التي أقيمت في العاصمة الأيرلندية دبلن، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وقبيل المباراة خلال وقوف اللاعبين قبل انطلاق صافرة البداية، خلع بيلينغهام سترته ومنحها له حتى لا يشعر بالبرد بعد هبوط زخات المطر عليه، ما دفع الجماهير لتحية اللاعب.
ولكن عقب المباراة تم تداول فيديوهات حققت ملايين المشاهدات من خلال عكس اللقطات المؤثرة لجود بيلينغهام، ليبدو وكأنه يأخذ السترة من الطفل، وسط تعنيف للاعب الإنجليزي.
وكان جود بيلينغهام قد سجّل هدفاً، خلال تعادل منتخب بلاده مع ضيفه بلجيكا بهدفين لمثلهما.
يستعد منتخب إنجلترا للمشاركة في منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها الصيف المقبل في ألمانيا، حيث يأتي على رأس المجموعة الثالثة مع سلوفينيا والدنمارك وصربيا.