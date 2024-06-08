أول هارب من جحيم مبابي في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن أول اللاعبين الذين يدرسون الرحيل بشكل قوي عن ريال مدريد، بعد التعاقد مع كيليان مبابي بشكل رسمي.
وأعلن ريال مدريد ضم مبابي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة 5 سنوات، ليستمر مع النادي الملكي حتى عام 2029.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن "خيتافي مهتم بضم ألفارو رودريغيز، لاعب ريال مدريد الشاب، الذي يرغب هو أيضا في الرحيل".
وأوضحت الصحيفة أن ألفارو رودريغيز سيكون سعيداً حال إتمام الصفقة.
وأصبح رودريغيز خلال السنوات الماضية هدفًا مميزا داخل أكاديمية ريال مدريد، إذ تطورت أدواره إلى مهاجم رقم 9 رائع في أقل من 3 أعوام، لكن يبدو أن قدم مبابي سيحطم آماله في التأهل للفريق الأول.
وأشارت إلى أن اللاعب لم يقدم موسمًا سهلاً مع فريق ريال مدريد الرديف، إذ عانى من مشاكل بدنية طوال العام؛ مما أدى إلى تراجع أرقامه، على الرغم من ذلك، سجل 10 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 34 جولة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الدرجة الثالثة.
وشدد التقرير: "المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا فقط (سيبلغ 20 في يوليو المقبل) لا يزال في بداية مسيرته، ولا يعتزم اتخاذ أية خطوة حاليا، لكن خيار خيتافي يأتي في وقت مناسب، بعد موسمين في ريال مدريد كاستيا، ستكون هذه الخطوة منطقية بالنسبة له".
رودريغيز لديه عقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، لكنهم لن يمانعوا في إتمام الصفقة المحتملة، سواء ببيع نسبة من عقده، أو عبر إعارة.