أول هارب من جحيم مبابي في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن أول اللاعبين الذين يدرسون الرحيل بشكل قوي عن ريال مدريد، بعد التعاقد مع كيليان مبابي بشكل رسمي.

وأعلن ريال مدريد ضم مبابي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة 5 سنوات، ليستمر مع النادي الملكي حتى عام 2029.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن "خيتافي مهتم بضم ألفارو رودريغيز، لاعب ريال مدريد الشاب، الذي يرغب هو أيضا في الرحيل".

وأوضحت الصحيفة أن ألفارو رودريغيز سيكون سعيداً حال إتمام الصفقة.