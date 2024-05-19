لقطة مثيرة لفهد بن نافل خلال مباراة الهلال والنصر (فيديو)
تلقى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، سيلا من الانتقادات، بعد إثارته للجدل، بفعل غريب خلال مباراة فريقه أمام النصر، مساء الجمعة في دوري روشن السعودي.
وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض.
وبينما كان النصر يمني النفس بالاحتفال بإلحاق أول هزيمة بالهلال في الدوري هذا الموسم، حصل "الزعيم" على ركلة جزاء بعد مخالفة على ماني داخل المنطقة نفذها ميتروفيتش بنجاح قبل صفارة النهاية.
واتهمت جماهير النصر، حكم المباراة بمحاباة الهلال، لأنها ترى أن ركلة الجزاء غير صحيحة، حيث قرر الإسباني جوزيه مارتينيز، احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب احتكاك بين سعود عبدالحميد وساديو ماني.
وتداول مغردون، مقطعا لرئيس الهلال، وهو يتواجد خلف التليفزيون، الذي كان يراجع من خلاله الحكم لقطة ركلة الجزاء.
وخلال توجه الحكم الإسباني لمراجعة لقطة المخالفة، تواجد فهد بن نافل وفهد المفرج، خلف تقنية الفيديو.
وانهالت التعليقات الهجومية على رئيس الهلال بسبب عدم قانونية وقوفه في تلك المنطقة، خاصة وأنها ستفتح باب الشائعات.