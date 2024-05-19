لقطة مثيرة لفهد بن نافل خلال مباراة الهلال والنصر (فيديو)

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض.

وبينما كان النصر يمني النفس بالاحتفال بإلحاق أول هزيمة بالهلال في الدوري هذا الموسم، حصل "الزعيم" على ركلة جزاء بعد مخالفة على ماني داخل المنطقة نفذها ميتروفيتش بنجاح قبل صفارة النهاية.

واتهمت جماهير النصر، حكم المباراة بمحاباة الهلال، لأنها ترى أن ركلة الجزاء غير صحيحة، حيث قرر الإسباني جوزيه مارتينيز، احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب احتكاك بين سعود عبدالحميد وساديو ماني.