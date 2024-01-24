مانشيني يمنع فيصل الغامدي من الرد على سؤال بشأن بنزيما (فيديو)
منع الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، لاعبه فيصل الغامدي، نجم الاتحاد، من الرد على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تايلاند، بشأن أزمة زميله الفرنسي كريم بنزيما مع "العميد".
ويعيش بنزيما وضعا صعبا مع نادي الاتحاد بسبب غيابه الفترة الماضية عن التدريبات، ما دفع البعض للتكهن بقرب رحيله عن الفريق، فيما نفى محيط اللاعب الفرنسي هذا الأمر مؤخرا في تصريحات لصحيفة "ليكيب".
ونشر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي فيديو من المؤتمر عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث وجه أحد الصحفيين الأجانب سؤالا للغامدي بشأن رأيه في أزمة زميله بنزيما مع الاتحاد، لكن مانشيني بدا عليه الغضب من السؤال ووجه لاعبه الشاب لعدم الرد، كما وجه المسؤول الإعلامي للمؤتمر بضرورة أن تنحصر الأسئلة عن منتخب السعودية ومباراته غدا فقط، ولم يقم اللاعب بالفعل بالإجابة عن السؤال.
ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة تايلاند مساء يوم الخميس، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023.
وكان "الأخضر السعودي" حسم تأهله للدور ثمن النهائي بعد الانتصار في الجولتين الأولى والثانية على عمان 2-1 وقيرغيزستان 2-0.
ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة السادسة والأخيرة برصيد 6 نقاط وخلفه تايلاند بفارق نقطتين وعمان الثالث بنقطة واحدة، فيما يتذيل قيرغيزستان الترتيب دون نقاط.