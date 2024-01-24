مانشيني يمنع فيصل الغامدي من الرد على سؤال بشأن بنزيما (فيديو)

منع الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، لاعبه فيصل الغامدي، نجم الاتحاد، من الرد على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تايلاند، بشأن أزمة زميله الفرنسي كريم بنزيما مع "العميد".

ويعيش بنزيما وضعا صعبا مع نادي الاتحاد بسبب غيابه الفترة الماضية عن التدريبات، ما دفع البعض للتكهن بقرب رحيله عن الفريق، فيما نفى محيط اللاعب الفرنسي هذا الأمر مؤخرا في تصريحات لصحيفة "ليكيب".