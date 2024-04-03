وفاة فارس شهير بعد سقوطه من أعلى حصانه
عولج تشيرشي بعد سقوطه لمدة ساعة
توفي الفارس الشهير ستيفانو تشيرشي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 23 عامًا، بعد أسبوعين من سقوطه المروع الذي أدى إلى إصابته في الرأس ونزيف داخلي.
وعولج تشيرشي بعد سقوطه لمدة ساعة قبل نقله إلى المستشفى.
وسافرت بريتاني ابنة المتسابق الأسطوري كيرين فالون إلى أستراليا لتكون بجانب صديقها.
وأعلنت عائلة الفارس، اليوم الأربعاء، أن ستيفانو توفي بسلام.
وقالت عائلة تشيرشي في بيان: "العائلة ممتنة للغاية للحب والصلاة والرسائل التي أرسلها مجتمع السباقات في جميع أنحاء العالم".
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الجميع، توفي شيرشي، الذي يملك أكثر من 100 فوز متأثرا بإصابته.
ووصف حادث سقوط تشيرشي بأنه "حادث غريب".
وسقط تشيرشي من أعلى حصانه هاسيم خلال سباق في أستراليا.