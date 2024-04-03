وفاة فارس شهير بعد سقوطه من أعلى حصانه

توفي الفارس الشهير ستيفانو تشيرشي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 23 عامًا، بعد أسبوعين من سقوطه المروع الذي أدى إلى إصابته في الرأس ونزيف داخلي.

وعولج تشيرشي بعد سقوطه لمدة ساعة قبل نقله إلى المستشفى.