أراوخو يتحدث عن هدفه الثمين في فوز برشلونة على ريال سوسيداد
أعرب رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه لاقتناص فوز ثمين على منافسه ريال سوسيداد، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وعاد برشلونة إلى درب الانتصارات بفوز 1-صفر على ريال سوسيداد بهدف في الدقائق الأخيرة سجله رونالد أراوخو في دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقال أراوخو في تصريحاته عقب المباراة: "هذه النقاط الثلاث تعني الكثير خاصة بعد خسارة الكلاسيكو".
وأضاف: "كان من المهم الحصول على هذه النقاط الثلاث، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية، إنهم فريق عظيم، لقد كلفنا ذلك الكثير، لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، كنا أفضل قليلًا في الشوط الثاني".
وتابع: "ريال سوسيداد فريق عظيم وقد ضغطوا كثيرًا، بالإضافة إلى ذلك، وجدوا طريقة لإخراج الكرة من ضغطنا، وهو أمر عملنا عليه كثيرًا".
وأردف: "لقد قام المدرب بتعديلات بين الشوطين وأعتقد أن ذلك ظهر تأثيره جليًّا، هناك مباريات عليك الفوز بها، وكانت هذه إحداها".
وأتم: "أساعد الفريق كثيرًا عندما أبدأ في الهجوم، إنه هدفي الأول، وأتمنى أن أساعد كثيرًا هذا الموسم على مستوى تسجيل الأهداف".
وبهذا الفوز يصل برشلونة إلى النقطة 27 من 12 مباراة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يستضيف رايو فاليكانو، اليوم الأحد. ويتصدر جيرونا المسابقة برصيد 31 نقطة من 12 مباراة.
ويتجمد رصيد سوسيداد عند 19 نقطة في المركز السادس.