أراوخو يتحدث عن هدفه الثمين في فوز برشلونة على ريال سوسيداد

أعرب رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه لاقتناص فوز ثمين على منافسه ريال سوسيداد، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وعاد برشلونة إلى درب الانتصارات بفوز 1-صفر على ريال سوسيداد بهدف في الدقائق الأخيرة سجله رونالد أراوخو في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال أراوخو في تصريحاته عقب المباراة: "هذه النقاط الثلاث تعني الكثير خاصة بعد خسارة الكلاسيكو".

وأضاف: "كان من المهم الحصول على هذه النقاط الثلاث، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية، إنهم فريق عظيم، لقد كلفنا ذلك الكثير، لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، كنا أفضل قليلًا في الشوط الثاني".