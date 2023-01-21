الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ترتيب الفريقين

تبدو الأمور متشابهة، إلى حد بعيد، بين الفريقين قبل لقاء السبت، خاصة أن كل فريق جمع 28 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز التاسع بعدما حصد 28 نقطة من 18 مباراة، وحقق 8 انتصارات، و4 تعادلات، وتلقى 6 خسائر.

وسجل ليفربول 34 هدفًا، وتلقى 25 هدفًا، ويقود الفريق المدرب الألماني يورغن كلوب، ويعد هداف الفريق بالدوري الثنائي المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 28 نقطة من 19 مباراة، وحقق 8 انتصارات، و4 تعادلات، وتلقى 7 خسائر.

وسجل تشيلسي 22 هدفًا، وتلقى 21 هدفًا، ويقود الفريق المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، ويعد هداف الفريق اللاعب الألماني كاي هافيرتز برصيد 5 أهداف.

وأقيمت آخر مواجهة بين الفريقين، يوم 14 مايو الماضي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز بها ليفربول بركلات الترجيح.

وانتهت آخر 4 مباريات بين الفريقين بالتعادل، بينما فاز تشيلسي قبلها بنتيجة 1/0 يوم 4 مارس 2021.