خطأ إنريكي الذي حول حلم باريس سان جيرمان إلى كابوس

أقصي باريس سان جيرمان مرة من أخرى من دوري أبطال أوروبا وفقد حلم التتويج باللقب الأوروبي الذي لطالما كان حلمًا كبيرًا بالنسبة لهم.

ذلك الحلم الذي كاد الفريق الباريسي أن يفقده في مباراتي ربع النهائي أمام برشلونة، لكن ذكاء لويس إنريكي أعاد إحياءه من جديد.

ليعود إنريكي نفسه وبخطأ واحد فقط يحول ذلك آمال جماهير باريس سان جيرمان من حلم جميل بنهائي أخير في وجود كيليان مبابي، إلى كابوس مزعج سيطاردهم لسنوات قادمة.