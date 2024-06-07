بعد انسحاب ديوكوفيتش.. صدام ألكاراز وسينر يتصدر بطولة رولان غاروس

سيلتقي الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر في مواجهة يتوقع أن تكون مثيرة في الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، بينما تتواصل المنافسة بين اللاعبين الشابين وربما تهيمن على بطولات الرجال خلال سنوات عديدة مقبلة.

وبعد انسحاب حامل لقب البطولة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب إصابة في الركبة سيصبح الفائز في المواجهة هو المرشح الأوفر حظًا لرفع كأس فرنسا المفتوحة وأول بطل جديد لفردي الرجال في البطولة منذ العام 2016.

وستكون مواجهة الجمعة أول مباراة في قبل نهائي فردي الرجال في رولان غاروس بين لاعبين تحت 23 عامًا منذ 2008 عندما فاز النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال على ديوكوفيتش في طريقه لتحقيق لقبه الرابع بالبطولة.