إبراهيم حسن: حددنا جلسة مع محمد صلاح
أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن هناك جلسة ستجمع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مع محمد صلاح، بعد أسبوع من الآن؛ لتنسيق الأمور في الفترة المقبلة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، بعد إقالة روي فيتوريا، عقب خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، كما تم تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.
وقال إبراهيم حسن، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب قرر عقد جلسات منفردة مع جميع المحترفين، وليس صلاح فقط.
وأضاف: "الأمور الآن مستقرة ولا يوجد اختلاف في الجهاز الفني كما تردد"، مؤكدًا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر والمعاون موجود بتشكيله المُعلن، ولا يوجد تغيير نهائيا.
يذكر أن محمد صلاح أبدى، في وقت سابق، ترحيبه بخطوة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر.
ولم يمانع "صلاح" خطوة تعيين التوأم "حسن" في مهمة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المكالمة التي جمعتهما، أخيرا.
وقال مصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "التواصل جاء أيضًا بناءً على طلب حسام حسن لتقريب وجهات النظر بينه وبين صلاح، في ظل أنباء توتر علاقتهما".