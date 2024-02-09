إبراهيم حسن: حددنا جلسة مع محمد صلاح

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، بعد إقالة روي فيتوريا، عقب خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، كما تم تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب قرر عقد جلسات منفردة مع جميع المحترفين، وليس صلاح فقط.

وأضاف: "الأمور الآن مستقرة ولا يوجد اختلاف في الجهاز الفني كما تردد"، مؤكدًا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر والمعاون موجود بتشكيله المُعلن، ولا يوجد تغيير نهائيا.