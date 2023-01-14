بيكيه يرد على شاكيرا باتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو (فيديو)
أعلن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، توصل مسابقة "دوري الملوك"، الذي أطلقه مؤخرا بمشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، إلى صفقة تعاقد مع علامة ساعات شهيرة.
وجاء إعلان بيكيه عن الصفقة الجديدة عبر تطبيق تويتش على الهواء مباشرة، بأنه توصل لاتفاق مع علامة "كاسيو" للساعات لرعاية "دوري الملوك".
وقالت صحيفة "ماركا" إنه لن تكون هذه مفاجأة لولا حقيقة أن الاتفاق جزء من رد بيكيه على صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، التي نشرت قبل يومين أغنية مع الفنان بيزاراب.
وشهدت كلمات الأغنية العديد من التلميحات من المغنية نحو بيكيه. من بينها المقارنة بين شاكيرا نفسها وصديقة جيرارد الجديدة، كلارا شيا حين قالت في إشارة إلى مدافع برشلونة السابق: "لقد استبدلت ساعة روليكس بأخرى كاسيو"، في إشارة إلى أن ماركة روليكس هي الأغلى في العالم مقارنة بكاسيو.
من جانبه، لم يكشف الأرجنتيني المعتزل سيرجيو "كون" أغويرو عن هوية لاعبه رقم 12، لكنه قال إنه لاعبا سيرتدي ملابس المهرج تحت لقب "الجوكر".
وقال أغويرو "نعم، إنه لاعب سابق في الدوري الإسباني، وكان لاعبًا في كأس العالم، ووصل إلى الدور قبل النهائي (أو أكثر) من دوري أبطال أوروبا، وفاز بدوري أوروبي كبير، وهو أقل من 40 عامًا ومن أمريكا الجنوبية".
وبالتوازي مع هذه الصفقة، قال بيكيه مازحا إنه سيصل يوم الأحد إلى المباريات في سيارة رينو توينغو مع اللاعب الغامض، الذي سيرتدي زي المهرج مع اثنين من "المهرجين" الآخرين.
واستمرارًا للمزاح، أشار بيكيه في وقت ما إلى أغنية شاكيرا مستخدماً عبارة جاءت في الأغنية عندما كان يتحدث عبر الهاتف مع خافي مارتينيز في محاولة للاتفاق على نشيد رسمي محتمل للمسابقة.. يتضمن عبارات لخافيير تيباس رئيس الليغا!
وبدأ عام 2023 بمسابقة كرة قدم جديدة اكتسبت زخما شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والتعليقات، وتحمل اسم "دوري الملوك" أو "كينغز لييغ"، وهي بطولة كرة قدم تنظمها شركة "كوزموس" التي يملكها بيكيه.
وبدأت البطولة" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023 حيث لعبت الفرق الـ 12 في قاعة مغلقة في برشلونة. وقبل ذلك في 27 ديسمبر تم عقد مسودة قام فيها كل قائد فريق باختيار 10 لاعبين لتشكيلة كل فريق.
ويمكن مشاهدة جميع المباريات مباشرة على القناة الرسمية للبطولة على تويتش، وكذلك على قنوات قادة فرق الدوري على يوتيوب.