بيكيه يرد على شاكيرا باتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو (فيديو)

من جانبه، لم يكشف الأرجنتيني المعتزل سيرجيو "كون" أغويرو عن هوية لاعبه رقم 12، لكنه قال إنه لاعبا سيرتدي ملابس المهرج تحت لقب "الجوكر".

وقال أغويرو "نعم، إنه لاعب سابق في الدوري الإسباني، وكان لاعبًا في كأس العالم، ووصل إلى الدور قبل النهائي (أو أكثر) من دوري أبطال أوروبا، وفاز بدوري أوروبي كبير، وهو أقل من 40 عامًا ومن أمريكا الجنوبية".

وبالتوازي مع هذه الصفقة، قال بيكيه مازحا إنه سيصل يوم الأحد إلى المباريات في سيارة رينو توينغو مع اللاعب الغامض، الذي سيرتدي زي المهرج مع اثنين من "المهرجين" الآخرين.