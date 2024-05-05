ترتيب الدوري السعودي.. رونالدو يسجل "هاتريك" في فوز ساحق للنصر على الوحدة

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية من الأهداف ليقود النصر لتحقيق فوز ساحق 6-صفر على ضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 74 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي لديه مباراة واحدة مؤجلة.

ولم يسجل قائد البرتغال في المباراتين الماضيتين، لكنه أحرز هدفين بعد 12 دقيقة قبل أن يجعل مواطنه أوتافيو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 18.