تحول صافرات الاستهجان ضد كروس إلى احتفال بنزول مودريتش (فيديو)
تحولت صافرات الاستهجان التي طالت الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد في ملعب "الأول بارك" خلال نهائي كأس السوبر الإسباني، إلى أهازيج احتفالية بعد نزول زميله لوكا مودريتش إلى أرض الملعب.
وتوج ريال مدريد بكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بعد تغلبه 4-1 على غريمه برشلونة في السعودية يوم الأحد.
وقبيل نهاية المباراة قام الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتغير توني كروس، والدفع بلوكا مودريتش بعد تأمين النتيجة.
وخلال خروج على الفوز كررت الجماهير صافرات الاستهجان ضد توني كروس، حيث قامت بنفس الفعل في المباراة السابقة بين الريال وأتلتيكو.
ولكن بعد نزول لوكا مودريتش تحولت تلك الصافرات إلى احتفال بنزول النجم الكرواتي إلى أرض الملعب.
يذكر أن سبب صافرات الاستهجان هو تصريحات سابقة لتوني كروس عن السعودية وانتقاده انضمام النجم الإسباني الصاعد غابرييل فيغا لنادي الأهلي السعودي.
وسيطر ريال مدريد على كل مجريات اللقاء وتلاعب ببطل السوبر الإسباني الموسم الماضي الذي لم يستطع إيقاف فينيسيوس وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رونالد أراوخو لحصوله على الإنذار الثاني بعد مخالفتين على المهاجم البرازيلي.
وسجل فينيسيوس هدفين من مدى قريب في الدقيقتين السابعة والعاشرة قبل أن يقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق بعدما تابع كرة مرتدة بتسديدة قوية في الدقيقة 33.
لكن فينيسيوس أعاد التقدم بفارق هدفين لريال مدريد مجددا بركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد عرقلته من أراوخو.
وكان الهدف بمثابة ضربة قوية لبرشلونة الذي سيطر على الشوط الثاني قبل أن يسجل رودريجو من كرة مرتدة في الدقيقة 64 ليجعل النتيجة 4-1 لفريقه الذي كان بوسعه زيادة الفارق.