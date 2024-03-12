مبابي يحدد رقم قميصه في ريال مدريد

أصبحت مغادرة الفرنسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان نحو ريال مدريد تتخذ صبغة رسمية يوما بعد يوم، بعد اتفاق اللاعب مع فريقه الجديد حتى على بعض التفاصيل، على غرار الرقم الذي سيحمله بعد انتقاله المرتقب خلال يونيو المقبل.

وقالت تقارير إخبارية إسبانية إن توقيع مبابي للريال أضحى في حكم المؤكد، وإن هداف مونديال 2022 اختار بالفعل رقم القميص الذي سيحمله في موسم 2024ـ 2025.

وكشفت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن مبابي كانت أمامه ثلاثة خيارات لتحديد رقم القميص الذي يحمله عند وصوله إلى ملعب سان تياغو بيرنابو، وهي 7 و9 و10 قبل أن يختار الرقم المناسب له.

وحمل الفرنسي اللامع زين الدين زيدان الرقم 5 في ريال مدريد عندما انتقل إليه أوائل الألفية الحالية، وهو الذي اختاره الإنجليزي جود بيلينجهام عندما انتقل إلى الفريق الملكي في الصيف الماضي، لكن نجم منتخب فرنسا اختار الرقم 9، الذي كان حمله الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، بطل العالم 2002، عند مروره بمدريد.

ومع أن الرقم 7 هو المفضل لكيليان مبابي، وهو الذي يحمله حاليا في باريس، إلا أنه بحوزة البرازيلي فينيسيوس جونيور، لذلك اختار مبابي حمل رقم 9 وهو رقم أسطوري في ريال مدريد، ارتداه عديد الأساطير في تاريخ الريال مثل ألفريدو دي ستيفانو وإيفان زامورانو ورونالدو نازاريو وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، وفق ما أوردت صحيفة "آس".