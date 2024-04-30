التفاصيل الكاملة لنزال تايسون وجيك بول "المنتظر"
ينتظر عشاق أسطورة الملاكمة العالمية مايك تايسون موعد عودته المفاجئة، حيث تم تحديد موعدا للنزال الرسمي مع الملاكم جيك بول، أحد مشاهير منصة "يوتيوب".
ومن المقرر أن يقام نزال مايك تايسون وجيك بول في 20 يوليو المقبل في ملعب "آي تي آند تي" في أرلينغتون، معقل نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية، وستقوم منصة "نتفليكس" ببثه.
ووفقا لما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن النزال سيكون عبارة عن ثماني جولات، كل جولة تدوم دقيقتين، وستُحتسب نتيجته ضمن سجل كل من بول وتايسون، الذي تعود خسارته الرسمية الأخيرة إلى 2005.
ولم يفز تايسون، البالغ 57 عاماً، والذي حقق سابقا (50 فوزاً بينها 44 بالضربة القاضية و6 خسائر)، بأي نزالٍ منذ فوزه على كليفورد إتيان في 2003.
وقال ناكيسا بيداريان أحد مروجي النزال على منصة "إكس": "مايك تايسون وجيك بول وقعا على منازلة بعضهما مع رغبتهما بأن يكون النزال احترافيًّاً رسميًّا".
وأضاف: "عملنا مع شركائنا في الأسابيع الستة الماضية على تلبية متطلبات إدارة التراخيص واللوائح في تكساس لتصبح المباراة رسمية".
وظهر جيك بول لأول مرة في عام 2020، ويملك 9 انتصارات من بينها 6 بالضربة القاضية وخسارة واحدة، ويعود فوزه الأخير إلى الشهر الماضي حين تغلّب على رايان بورلند بعد دقيقتين و37 ثانية في الجولة الأولى، خسارته الوحيدة جاءت بمواجهة البريطاني تومي فوري في فبراير 2023.
بينما يعد تايسون أسطورة في الملاكمة، وتوج بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986، واحتفظ به من 1987 إلى 1990، وكانت آخر مباراة احترافية له في عام 2005.