التفاصيل الكاملة لنزال تايسون وجيك بول "المنتظر"

ينتظر عشاق أسطورة الملاكمة العالمية مايك تايسون موعد عودته المفاجئة، حيث تم تحديد موعدا للنزال الرسمي مع الملاكم جيك بول، أحد مشاهير منصة "يوتيوب".

ومن المقرر أن يقام نزال مايك تايسون وجيك بول في 20 يوليو المقبل في ملعب "آي تي آند تي" في أرلينغتون، معقل نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية، وستقوم منصة "نتفليكس" ببثه.

ووفقا لما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن النزال سيكون عبارة عن ثماني جولات، كل جولة تدوم دقيقتين، وستُحتسب نتيجته ضمن سجل كل من بول وتايسون، الذي تعود خسارته الرسمية الأخيرة إلى 2005.