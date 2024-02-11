كيف تسببت تضحية أوسيمين في صعود نيجيريا لنهائي أمم أفريقيا؟

يخوض المنتخب النيجيري، مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية الثامنة في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، عندما يحل ضيفًا على نظيره كوت ديفوار في ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

المباراة التي وصل لها المنتخب النيجيري بعد الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح لم يكن الطريق إليها سهلًا على الإطلاق، بل كان مليئًا بالعقبات.

لكن رغم كل تلك العقبات ساهم فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، في تذليلها على الرغم من أنه ليس هداف الفريق ولا حتى ثاني هدافيه.

كيف فعل أوسيمين ذلك وساهمت تضحيته في صعود المنتخب النيجيري إلى المباراة النهائية والحصول على فرصة اللعب على اللقب الرابع في تاريخه؟ ذلك ما نحاول رصده في التقرير التالي: