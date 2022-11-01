الرائد يكشف موقفه من رفض استئنافه ضد عبدالرزاق حمدالله
كشف "فهد المطوع" رئيس نادي الرائد عن آخر تطورات موقف النادي من الاحتجاج المقدم ضد مشاركة عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، في لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من نادي الرائد على قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أحقية مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة، في مباراة الفريقين بمسابقة دوري روشن للمحترفين.
وقررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة السعودي رفض استئناف نادي الرائد على مشاركة عبدالرزاق حمدالله، ومصادرة رسوم الاحتجاج المقدمة من الرائد، كما أن هذا القرار نهائي وغير قابل للطعن.
وشدد "فهد المطوع" خلال مقطع فيديو عبر "تويتر"، على أن إدارة الرائد، لم تنتهِ من شكوى النادي، ضد حمدالله، قائلًا: "سنواصل الاحتجاج ضد اللاعب".
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، حكم سابقًا بإلزام نادي النصر بدفع مستحقات عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، المتأخرة، وعدم إلزام الطرفين بمطالبات مالية لأحد منهما في قضية "التسريبات".
كما رفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمد الله للفيفا مطالبًا فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو"82 مليون ريال سعودي".
ويحتل النصر بعد مرور 8 جولات من الدوري السعودي وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.