الرائد يكشف موقفه من رفض استئنافه ضد عبدالرزاق حمدالله

كشف "فهد المطوع" رئيس نادي الرائد عن آخر تطورات موقف النادي من الاحتجاج المقدم ضد مشاركة عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، في لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من نادي الرائد على قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أحقية مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة، في مباراة الفريقين بمسابقة دوري روشن للمحترفين.

وقررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة السعودي رفض استئناف نادي الرائد على مشاركة عبدالرزاق حمدالله، ومصادرة رسوم الاحتجاج المقدمة من الرائد، كما أن هذا القرار نهائي وغير قابل للطعن.

وشدد "فهد المطوع" خلال مقطع فيديو عبر "تويتر"، على أن إدارة الرائد، لم تنتهِ من شكوى النادي، ضد حمدالله، قائلًا: "سنواصل الاحتجاج ضد اللاعب".