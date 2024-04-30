ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك ليفاندوفسكي
سجل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي "هاتريك" ليقود فريقه برشلونة للفوز على ضيفه فالنسيا (4 ـ 2) الإثنين في اختتام الجولة 33 من الدوري الإسباني الممتاز.
وافتتح برشلونة التسجيل بواسطة لوبيز في الدقيقة 22، لكن فالنسيا سجل هدفين من لاعبيه هوغو دورو في الدقيقة 27 وبوبيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ليأخذ الأسبقية.
ونجح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفكسي في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، في الشوط الثاني ليقود فريقه لانتصار ثمين .
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة بطريقة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل الضائع من المباراة ليخرج نجم أمسية الإثنين دون منازع، رافعا رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا خلال الموسم الحالي.
وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز في أعقاب الجولة 33 من المسابقة:
1ـ الأوكراني أرتيم دوفبيك (جيرونا) 19 هدفا
2 ـ النرويجي أولكسندر سورلوث (فياريال) 17 هدفا
ـ الإنجليزي جود بيلنغهام (ريال مدريد) 17 هدفا
4 ـ البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 16 هدفا
ـ الكرواتي أندي بوديمير (أوساسونا) 16 هدفا
الإسباني بورخا مايورال (خيتافي) 15 هدفا
الإسباني غوركا غوروزوتا (أتلتيك بيلباو) 14 هدفا
الإسباني ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 14 هدفا