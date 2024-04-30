ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك ليفاندوفسكي

سجل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي "هاتريك" ليقود فريقه برشلونة للفوز على ضيفه فالنسيا (4 ـ 2) الإثنين في اختتام الجولة 33 من الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح برشلونة التسجيل بواسطة لوبيز في الدقيقة 22، لكن فالنسيا سجل هدفين من لاعبيه هوغو دورو في الدقيقة 27 وبوبيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ليأخذ الأسبقية.

ونجح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفكسي في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، في الشوط الثاني ليقود فريقه لانتصار ثمين .