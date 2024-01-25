أزمة بين طبيب منتخب مصر والنادي الأهلي

وقالت مصادر داخل اتحاد كرة القدم المصري لـ"إرم نيوز" إن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قدم شكوى رسمية في محمد أبو العلا طبيب المنتخب لدى اتحاد الكرة بشأن إصابة محمد الشناوي.

وعن سبب الشكوى قال المصدر: "الأهلي استند في شكواه إلى أن أبو العلا ذكر في تقريره أن الشناوي يحتاج إلى 3 أشهر فقط للعلاج بعد إصابته في مباراة الرأس الأخضر، ولكن الحقيقة غير ذلك".

وأوضح: "بعد إجراء الفحوصات الطبية من جانب النادي الأهلي تبين أن الشناوي سيغيب لمدة 6 أشهر وربما تزيد المدة".

ويرى مسؤولو النادي الأهلي –وفقًا للمصدر- أن طبيب المنتخب لم يلتزم بالدقة في ملف إصابة الشناوي ولذلك قدموا شكوى خاصة وأنها لم تكن الأزمة الأولى".