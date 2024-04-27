سقوط غريب ومفاجئ لرونالدو في مباراة الخليج (فيديو)

تسببت أرضية الملعب التي تجمع فريقي النصر والخليج في الدوري السعودي، مساء السبت، في سقوط البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة غريبة.

وعاد رونالدو قائد النصر، لتشكيل الفريق أمام الخليج، مساء السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود رونالدو، النصر في مباراة اليوم، بعد غيابه عن لقاء الفيحاء بسبب الإيقاف، إثر طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.