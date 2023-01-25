مباراة ريال مدريد وأتلتيكو: سيميوني يطالب بإلغاء الأشواط الإضافية

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عشية مواجهة جاره المضيف ريال مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس: "يجب أن نذهب إلى ركلات الترجيح مباشرة في المباراة دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، وهناك الكثير من الوقت في اللعب".

وشهدت مباراتا نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية اللتان لعبتا في السعودية مطلع الشهر الجاري، اللجوء إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث تغلب ريال مدريد وبرشلونة على فالنسيا وريال بيتيس على التوالي.

وكان التشيلي مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس اشتكى من اضطرار فريقه الى لعب وقت إضافي، وقال: "مع الوتيرة العالية التي تُلعب بها المباريات الآن، لا ينبغي أن يكون هناك وقت إضافي".

وأضاف: "بالنظر إلى السرعة التي نلعب بها اليوم، فإننا نطلب الكثير من اللاعبين عندما نرغمهم على خوض الأشواط الإضافية".