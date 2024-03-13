مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم يوما كرويا مميزا في مختلف البطولات، وأبرزها دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، يواجه أتلتيكو مدريد نظيره إنتر ميلان الإيطالي، كما يصطدم فريق بروسيا دورتموند بنظيره آيندهوفن.

وفي كأس فرنسا، يواجه باريس سان جيرمان نظيره نيس.

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورتس.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: