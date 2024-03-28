بعد 8 أشهر من الغياب.. ريال مدريد يكشف موعد عودة نجمه البرازيلي

أكدت تقارير إخبارية إسبانية أن ريال مدريد سيستعيد قريبًا خدمات مدافعه البرازيلي "إيدير ميليتاو" الذي أجبرته إصابة خطيرة على الابتعاد عن الملاعب منذ أغسطس من العام الماضي.

وقالت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية إن مليتاو سيكون متاحًا للمشاركة في مباريات ريال مدريد انطلاقًا من مواجهة الجولة الـ 31 من الدوري أمام ريال مايوركا، وهو ما يعني أن المدافع البرازيلي سيكون بإمكانه بعد ذلك بأربعة أيام المشاركة في القمة المرتقبة بشدة بين الريال ومانشستر سيتي ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر المدافع الدولي البرازيلي في تشكيلة ريال مدريد منذ مباراة الجولة الافتتاحية لليغا التي فاز فيها الريال على أتلتيك بيلباو (2 ـ0)، وذلك بعدما تعرض للإصابة بتمزق في الأربطة الصليبية للركبة قبل أن يخضع لعملية جراحية ويركن لراحة مطولة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عودة ميليتاو في مباراة ريال مايوركا، المقررة يوم 13 أبريل المقبل، ستكون بالتأكيد مفاجأة سارة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيخوض رهانًا قويًا بعد 4 أيام فقط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ذلك على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ومع عودة الصخرة البرازيلية ووجود الألماني أنطونيو روديغير في محور الدفاع، يأمل كارلو أنشيلوتي أن تتحسن فاعلية خط الدفاع الذي استقبل هذا الموسم 20 هدفًا فقط في مسابقة الدوري.