تشيلسي يمنح النصر السعودي مفتاح "صفقة مهمة"

وقال سيلفا في رسالة وداعية للجمهور: "تشيلسي يعني الكثير بالنسبة لي، أتيت إلى هنا وكان هدفي البقاء لمدة موسم واحد فقط، ابني يلعب هنا وأتمنى أن تستمر مسيرته هنا مع هذا النادي العريق، وخلال 4 أعوام هنا قدمت كل ما لدي،. كل شيء به بداية، منتصف ونهاية ولكني أرغب بترك الباب مفتوحًا، لربما سنشهد على عودة أخرى في دور آخر مع الفريق".

وأضاف: "من الصعب قول وداعًا، ولكن عندما يكون الحب متبادلًا بين الطرفين، فالأمر يصبح أصعب، أتيت كشخص جديد وكان من الصعب أن أصبح جزءًا من الفريق، ولكن فرانك لامبارد ساعدني بشكل كبير في ذلك وأنا ممتن له، الوداع فقط يقال في حال عدم العودة، ولكنني أرغب بالعودة من جديد".

يذكر أن سيلفا انضم للنادي اللندني في صيف 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.