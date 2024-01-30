بينهم بنزيما ونجم مانشستر يونايتد.. نجوم عليهم الرحيل قبل نهاية يناير

غواو بالينيا - فولهام

لاعب فولهام الذي كان قريبًا من مغادرة الفريق في الصيف لحاجته لتجربة جديدة، وكان على وشك تمثيل بايرن ميونخ لكن كل شيء توقف في اللحظات الأخيرة؛ الأمر الذي أحبطه بشكل واضح في النصف الأول من الموسم الجاري.

وأكد اللاعب أن طموحه هو اللعب في مستويات أعلى، لكن لو أراد فعل ذلك فعليه أن يفعله وبشكل فوري، فليفربول بالفعل رفضه بسبب عمره وانتظاره لأكثر من ذلك لن يساعده.

غونزالو راموس - باريس سان جيرمان

دفع باريس سان جيرمان حوالي 65 مليون يورو من أجل ضم البرتغالي في الصيف الماضي لكنه مستعد للتخلي عنه بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط حتى الآن ولم يبدأ سوى ثماني مواجهات.

ومكان راموس في منتخب البرتغال مهدد لو لم ينجح في إيجاد فريق يلعب به بشكل أساسي خلال الأيام المقبلة، وبالتبعية قد لا يستطيع اللعب في كأس الأمم.