بينهم بنزيما ونجم مانشستر يونايتد.. نجوم عليهم الرحيل قبل نهاية يناير
يوشك سوق الانتقالات الشتوي على النهاية مع وجود نشاط ضعيف للغاية لغالبية الفرق، رغم أن بعض النجوم في حاجة للخروج بشكل فوري من فرقهم.
وفيما يلي أبرز الأسماء التي عليها الرحيل عن فرقها قبل نهاية يناير:
غواو بالينيا - فولهام
لاعب فولهام الذي كان قريبًا من مغادرة الفريق في الصيف لحاجته لتجربة جديدة، وكان على وشك تمثيل بايرن ميونخ لكن كل شيء توقف في اللحظات الأخيرة؛ الأمر الذي أحبطه بشكل واضح في النصف الأول من الموسم الجاري.
وأكد اللاعب أن طموحه هو اللعب في مستويات أعلى، لكن لو أراد فعل ذلك فعليه أن يفعله وبشكل فوري، فليفربول بالفعل رفضه بسبب عمره وانتظاره لأكثر من ذلك لن يساعده.
غونزالو راموس - باريس سان جيرمان
دفع باريس سان جيرمان حوالي 65 مليون يورو من أجل ضم البرتغالي في الصيف الماضي لكنه مستعد للتخلي عنه بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط حتى الآن ولم يبدأ سوى ثماني مواجهات.
ومكان راموس في منتخب البرتغال مهدد لو لم ينجح في إيجاد فريق يلعب به بشكل أساسي خلال الأيام المقبلة، وبالتبعية قد لا يستطيع اللعب في كأس الأمم.
ديفوك أوريغي - ميلان
لا يخفى على أحد أن أوريغي يعيش كابوسًا في ميلان، فبعد موسم أول لعب في مواجهتين فقط وأعير لنوتنغهام فورست ولم يسجل أي هدف حتى الآن، ولا يبدو أن الفريق الإنجليزي ينوي أن يشتريه، والخيار الأفضل لأوريغي الآن بحسب التقارير هو العودة لميلان للذهاب إلى الدوري الأمريكي في إعارة جديدة.
جيسي لينغارد - لاعب حر
نجم مانشستر يونايتد السابق لا يزال يبحث عن فريق جديد بعد رحيله عن نوتنغهام فورست في الصيف الماضي، وبعمر 31 عامًا لو لم يجد فريقًا في الشتاء الجاري ربما نجده ينهي مسيرته الكروية قريبًا.
إميل سميث رو - آرسنال
بعد إصابته في الركبة لم يلعب إميل سميث رو سوى 137 مباراة في الدوري الإنجليزي، وفي ظل بحثه عن العودة لتشكيلة غاريث ساوثغيت في كأس أمم أوروبا 2024 لا بد أن يجد لنفسه فريقًا جديدًا خلال الأيام القادمة.
مويس كين - يوفنتوس
بعد أقل من عام على عودته ليوفنتوس اتضح أن القرار لم يكن الأفضل لكل الأطراف، بعد تسجيل مويس كين ثمانية أهداف فقط في كل المسابقات بالموسم الماضي، وبعد فشله في التسجيل تمامًا هذا الموسم وأصبح المهاجم الثالث للفريق خلف أركاديوش ميليك والشاب كينان يلدز.
ولو صدقت التقارير ورحل لأتلتيكو مدريد سيكون ذلك أفضل للكل، سواء يوفنتوس الذي سيفسح مكانًا لمهاجم جديد أو لنفسه حيث قد يحصل على الدقائق اللازمة التي قد تعيده للمنتخب بحلول أمم أوروبا.
تريفوه تشالوباه - تشيلسي
لا أحد ينظر لتريفوه تشالوباه في تشيلسي على أنه لاعب له أهمية، فلم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بسبب إصاباته ولقرارات فنية.
وتشالوباه في حاجة إلى تغيير ما، قد يحدث هذا في آخر أيام الانتقالات في ظل اهتمام ميلان ونابولي ونوتنغهام فورست وفولهام.
آرون رامسديل – آرسنال
في ظل قلة الدقائق التي يحصل عليها وإصابة نيك بوب في نيوكاسل كان من المنطقي أن ينتقل آرون رامسديل للماكبايس، لكن آرسنال رفض انتقاله لأحد المنافسين، وما لم يجد اللاعب فرصة خارج الدوري الإنجليزي بالأيام القادمة فعليه نسيان مكانه في تشكيلة المنتخب الإنجليزي بكأس الأمم الأوروبية.
أنطوني مارسيال - مانشستر يونايتد
في عامين ونصف سجل الفرنسي أنطوني مارسيال ثمانية أهداف فقط مع مانشستر يونايتد، وبكل تأكيد رحيله سيكون محل ترحيب من مانشستر يونايتد في ظل بقاء ستة أشهر فقط في عقده، وأضف لذلك إصابته الأخيرة.
ولن يلعب مارسيال، على الأرجح، بقميص مانشستر يونايتد من جديد حتى لو عاد مبكرًا من الإصابة، لذلك من الأفضل بالنسبة له الخروج في يناير.
كريم بنزيما - الاتحاد
في ظل كل ما يمر به النجم الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد السعودي فإن الحل الأفضل ربما سيكون رحيله، فمنذ انتقاله للاتحاد ولا شيء يصدر عنه سوى الأزمات، ولا يلقى من الجماهير سوى الانتقادات لتراجع المستوى والتكاسل في بعض الأحيان.
والمشكلة الأخيرة بعد احتجازه بسبب الإعصار في موريشيوس كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، وأصبح رحيله في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات أفضل للجميع.