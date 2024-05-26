مراسل "سكاي سبورتس" يتشاجر مع أحد أعضاء الفريق الأمني التابع لمبابي (فيديو)
اشتبك مارتن براندل مع أحد أعضاء الفريق الأمني للنجم الفرنسي كيليان مبابي في موناكو على هامش حضور الأخير لسباق فورمولا 1.
وحاول براندل الحديث مع مبابي قبل انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى أثناء حضور النجم الفرنسي للفعاليات.
وتواجد مبابي في موناكو، بعد ساعات قليلة، من خوض لقائه الأخير مع فريقه باريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس فرنسا، وتتويجه باللقب.
وأعلن مبابي رحيله، بشكل رسمي، عن باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري.
وحاول براندل الاقتراب من مبابي لإجراء تصريحات معه، ولكن أحد حراس الأمن حاول عرقلة طريقه عن طريق مد ذراعه ومحاولة دفعه بعيدًا.
وواصل براندل السير خلف مبابي مع اقتراب حارس النجم الفرنسي منه، وكادت الأمور تتطور لمشادة لولا تدخل نجم منتخب فرنسا الذي خرج عن صمته، قائلًا:" أنا هنا فقط من أجل حضور سباق فورمولا".
ورد مبابي ضاحكًا على دعابة براندل حول سباق بينه وبين سيارة الفورمولا، قائلاً:" لا ، لست أسرع من السيارات".
وسبق أن دخل براندل في مشادة مع حراس الأمن أثناء محاولة إجراء حوار مع مطرب الراب الأمريكي ميغان ثي ستاليون على هامش سباق الجائزة الكبرى، وتشابه هذه اللحظة مع لحظة في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في تكساس قبل عامين.