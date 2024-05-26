مراسل "سكاي سبورتس" يتشاجر مع أحد أعضاء الفريق الأمني التابع لمبابي (فيديو)

اشتبك مارتن براندل مع أحد أعضاء الفريق الأمني للنجم الفرنسي كيليان مبابي في موناكو على هامش حضور الأخير لسباق فورمولا 1.

وحاول براندل الحديث مع مبابي قبل انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى أثناء حضور النجم الفرنسي للفعاليات.

وتواجد مبابي في موناكو، بعد ساعات قليلة، من خوض لقائه الأخير مع فريقه باريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس فرنسا، وتتويجه باللقب.

وأعلن مبابي رحيله، بشكل رسمي، عن باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري.