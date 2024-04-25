رابطة الدوري الفرنسي تفاجئ لاعبي باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية (L'EQUIPE) إن رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين (الليغ 1) لن تقيم مراسم تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي بطلًا للدوري يوم السبت، حتى وإن حقق الفوز على منافسه لوهافر في مباراة الجولة الـ31 التي ستجمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بباريس.

ويحتاج باريس سان جيرمان الذي حقق الفوز، الأربعاء، أمام لوريون خارج قواعده (4 ـ 1)، إلى انتصار وحيد أمام لوهافر (المركز الـ16 برصيد 26 نقطة) للتأكد من تتويجه بطلًا للمرة الـ12 في تاريخه والثالثة تواليًا، لكن رجال الإسباني لويس إنريكي لن يتسلموا رمز اللقب في حال الانتصار أمام جماهيرهم، مثلما هو معمول به في دوريات أخرى على غرار ألمانيا وهولندا وغيرهما.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ليكيب الخميس، قررت رابطة الدوري الفرنسي عدم التحضير لمراسم تسليم لقب الدوري يوم السبت، بعد أن جرت العادة أن يتم الإعداد للحدث وانتظار نهاية المباراة للقيام بمراسم التتويج.

وتابعت الصحيفة أن "رابطة الليغ 1 قررت أن تكون مراسم التتويج عقب مباراة الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة والتي ستجمع رفاق كيليان مبابي على ملعبهم بنادي تولوز."

ويشار إلى أن البي آس جي يملك عديد الفرضيات للتتويج رسميًّا إما يوم السبت بالفوز على لوهافر، وإما يوم الأحد عندما ينتظر عثرة لملاحقه موناكو أمام ليون.

ويواجه باريس سان جيرمان خارج قواعده نيس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ32، وذلك بعد أن يخوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند في 1 و7 مايو المقبل.