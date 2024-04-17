مبابي ينفعل على جماهير برشلونة (فيديو)

ألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على لقطة وصفتها بـ"المسرحية" للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقب مواجهة برشلونة، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء.

وسجل النجم الباريسي هدفين ليساهم في إسقاط برشلونة في معقله بنتيجة 4-1، مساء الثلاثاء، ليعوض الفريق الباريسي خسارته ذهابا بنتيجة 2-3 في ملعب حديقة الأمراء.

وقالت الصحيفة، إن "المهاجم الفرنسي كان أيضًا بطلا للفتة مثيرة للجدل بعد المباراة".

وأوضحت: "بعد الاحتفال بالفوز على برشلونة مع بقية زملائه في الفريق وجماهير باريس سان جيرمان في المدرجات، غادر المهاجم الفرنسي الملعب بسعادة غامرة، لكنه قام أيضًا بإيماءة غير لائقة تجاه جماهير برشلونة الذين كانوا لا يزالون حاضرين في مدرجات (لويس كومبانيس الأولمبي)، ثم أطلق هتافا في طريقه خروجه "Allez Paris!" (هيا يا باريس)، لتهاجمه جماهير البارسا، ثم قام مبابي بحركة مسرحية مبالغ فيها وهو ينظر إلى منطقة تواجد جماهير برشلونة، مما أثار غضبهم".