NBA.. ليكرز يهزم بيسرز ويواصل انتصاراته بدوري السلة الأمريكي

أحرز أنتوني ديفيز 36 نقطة، وسيطر على 16 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله ليبرون جيمس 26 نقطة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقهما لوس أنجليس ليكرز على ضيفه أنديانا بيسرز 150-145 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق ليكرز بهذا الفوز انتصاره الثالث على التوالي، وحقق خلاله أيضا أكبر عدد من النقاط في الموسم الحالي رغم خوضه المباراة دون نجمه دانيلو راسل بسبب المرض.

وأضاف سبنسر دينويدي 36 نقطة لرصيد الفريق الفائز، بينما أحرز زميله أوستن ريفز 25 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجل باسكال سياكام 36 نقطة، وسيطر على 12 كرة مرتدة لبيسرز، في حين أحرز زميله مايلز تيرنر 20 نقطة.

وفاز بيسرز خمس مرات في آخر سبع مباريات خاضها قبل هذه الهزيمة.