NBA.. ليكرز يهزم بيسرز ويواصل انتصاراته بدوري السلة الأمريكي
أحرز أنتوني ديفيز 36 نقطة، وسيطر على 16 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله ليبرون جيمس 26 نقطة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقهما لوس أنجليس ليكرز على ضيفه أنديانا بيسرز 150-145 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق ليكرز بهذا الفوز انتصاره الثالث على التوالي، وحقق خلاله أيضا أكبر عدد من النقاط في الموسم الحالي رغم خوضه المباراة دون نجمه دانيلو راسل بسبب المرض.
وأضاف سبنسر دينويدي 36 نقطة لرصيد الفريق الفائز، بينما أحرز زميله أوستن ريفز 25 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.
وسجل باسكال سياكام 36 نقطة، وسيطر على 12 كرة مرتدة لبيسرز، في حين أحرز زميله مايلز تيرنر 20 نقطة.
وفاز بيسرز خمس مرات في آخر سبع مباريات خاضها قبل هذه الهزيمة.
وفي مواجهة أخرى، أحرز البديل بام أديبايو 15 نقطة، وسيطر على 16 كرة مرتدة، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه خلال 28 دقيقة، ليقود ميامي هيت للفوز على ضيفه كليفلاند كافاليرز 121-84.
واقترب ميامي بهذه النتيجة من رقمه القياسي في فارق النقاط في النتيجة وهو 43 نقطة والذي حققه في مواجهة لوس أنجليس كليبرز في 1994 لكنه تفوق هذه المرة بفارق 37 نقطة رغم أنه تقدم بفارق وصل إلى 45 نقطة خلال المباراة.
وكان البديل إيفان مولبي أفضل مسجلي كليفلاند برصيد 15 نقطة خلال 21 دقيقة، بينما خسر الفريق للمرة الثالثة على التوالي.
وفي مباريات أخرى، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على لوس أنجليس كليبرز 121-107 في ملعب الأخير، وفاز ميلووكي باكس على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 118-93.
وفاز نيو أورليانز بليكانز على مضيفه ديترويت بيستونز 114-101.