طريق واحد أمام النصر لإنقاذ الموسم ضد الهلال

ساعات تفصل النصر السعودي عن آخر مبارياته المهمة هذا الموسم، والتي ستكون ضد الهلال في الجولة الـ32 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة التي تقام على ملعب "الأول بارك" في محاولة أخيرة من نجوم النصر من أجل إنقاذ موسمهم، لم يكن هو الأفضل لهم على كافة المستويات.

بطولة وحيدة ولم تكن رسمية

طيلة الموسم لم ينجح النصر في الحصول على أي بطولة هذا الموسم، حتى اللقب الوحيد الذي فاز به الفريق كان البطولة العربية للأندية.

الجيد في ذلك اللقب أنه جاء على حساب الهلال، لكن المحزن أنه كان اللقب الوحيد في الموسم، الأول والأخير ولم يكن حتى لقبًا رسميًّا.