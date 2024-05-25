أهداف مباراة العين ويوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تقدم العين الإماراتي مبكرًا على حساب ضيفه يوكوهاما الياباني، مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب (هزاع بن زايد) بالإمارات.

وفاز يوكوهاما في لقاء الذهاب الذي أقيم في اليابان بنتيجة 2-1 على حساب العين.