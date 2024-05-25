أهداف مباراة العين ويوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
العين يتقدم مبكرًا أمام يوكوهاما.
تقدم العين الإماراتي مبكرًا على حساب ضيفه يوكوهاما الياباني، مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب (هزاع بن زايد) بالإمارات.
وفاز يوكوهاما في لقاء الذهاب الذي أقيم في اليابان بنتيجة 2-1 على حساب العين.
سجل العين هدف التقدم عن طريق اللاعب المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.
وأضاف العين الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق لاعبه الباراغوياني كاكو من ضربة جزاء.
وسجل يوكوهاما هدفًا في الدقيقة 40 من عمر المباراة ليعيد اللقاء مرة أخرى إلى نقطة البداية.
وخرج الشوط الأول بتقدم العين بنتيجة 2-1 ، وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب ويليام بوب لاعب يوكوهاما.