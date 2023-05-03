ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يصعق تشيلسي بثلاثية ويرتقي للصدارة "مؤقتا"

وبعد الخسارة أمام سيتي 4-1، أجرى ميكل أرتيتا مدرب آرسنال ثلاثة تغييرات بما في ذلك منح المهاجم لياندرو تروسار بداية بدلا من جابرييل مارتينيلي، وسيطر فريقه على المباراة أمام منافسه اللندني المتعثر منذ البداية مباشرة.

تقدم آرسنال 3-صفر في الشوط الأول عندما حصل القائد أوديغارد على مساحة كبيرة مرتين وسط دفاع تشيلسي الضعيف ليسجل في الدقيقتين 18 و31 وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثالث من مدى قريب قبل 11 دقيقة من الاستراحة.

وكاد جرانيت تشاكا، الذي قدم تمريرتين حاسمتين في هدفي أوديجارد، أن يفتتح التسجيل بنفسه في الدقائق الأولى لكن كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي أنقذ الموقف. كما تصدى كيبا للعديد من المحاولات في الشوط الثاني.

ونجح تشيلسي، الذي خسر للمرة السادسة في ست مباريات بجميع المسابقات تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، على الأقل في تسجيل هدفه الثاني فقط في ثماني مباريات عندما سدد نوني مادويكي الكرة في مرمى آرون رامسديل في الدقيقة 65.