دروس قدمها إنريكي "ملك الريمونتادا" إلى "التلميذ" تشافي

حقق باريس سان جيرمان ريمونتادا تاريخية على نظيره برشلونة في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف، وصلت بالفريق الفرنسي إلى نصف نهائي البطولة.

النادي العاصمي عاد من التأخر بأربعة أهداف لهدفين لينجح في حجز مكان في نصف نهائي البطولة الأهم في الموسم الأخير لكيليان مبابي، الذي سجل ثنائية في مواجهة الأمس.

لكن ليست ثنائية مبابي ولا تألق عثمان ديمبلي ولا سرعة برادلي باركولا هي السبب الرئيس في تلك النتيجة، ولكن قيادة لويس إنريكي للفريق وتفوقه بشكل كامل على تشافي هيرنانديز.

ليست الريمونتادا الأولى

لويس إنريكي أصبح بعد تلك المباراة هو المدرب الأول الذي يقصي برشلونة من "الأبطال" بعدما قام بقيادتهم قبل ذلك في البطولة ذاتها.

المذهل أن إنريكي نفسه كان هو الشخص الذي تواجد على رأس الجهاز الفني للفريق في 2017 عندما نجح برشلونة في قلب النتيجة على النادي الفرنسي بعد التأخر بأربعة أهداف نظيفة في الذهاب وسجل الفريق الكتالوني سداسية في "كامب نو".