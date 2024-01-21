تفسير منشور الأعلام الذي نشره رونالدو (صورة)

أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من منشور نشره الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عبر حسابه الموثق على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة لجائزته التي توج بها أخيرا في حفل "غلوب سوكر" مزينة بالعديد من أعلام الدول المختلفة ورمز تعبيري يبدو مندهشا.

وكان رونالدو، نجم الحفل الذي أقيم يوم الجمعة بعدما نال ثلاث جوائز هي: أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة الأسطورة دييغو مارادونا لأفضل هداف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وفسر المتابعون الصورة التي نشرها رونالدو، موضحين أنها أعلام الدول التي احترف بها النجم الكبير؛ إذ ظهر علم البرتغال من خلال لعبه لنادي سبورتنغ لشبونة، ثم إنجلترا مع مانشستر يونايتد، وظهر علم إسبانيا حيث فترة التوهج مع ريال مدريد، وفي إيطاليا مع يوفنتوس، وحاليا في السعودية مع النصر.