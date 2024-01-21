تفسير منشور الأعلام الذي نشره رونالدو (صورة)
أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من منشور نشره الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عبر حسابه الموثق على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة لجائزته التي توج بها أخيرا في حفل "غلوب سوكر" مزينة بالعديد من أعلام الدول المختلفة ورمز تعبيري يبدو مندهشا.
وكان رونالدو، نجم الحفل الذي أقيم يوم الجمعة بعدما نال ثلاث جوائز هي: أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة الأسطورة دييغو مارادونا لأفضل هداف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.
وفسر المتابعون الصورة التي نشرها رونالدو، موضحين أنها أعلام الدول التي احترف بها النجم الكبير؛ إذ ظهر علم البرتغال من خلال لعبه لنادي سبورتنغ لشبونة، ثم إنجلترا مع مانشستر يونايتد، وظهر علم إسبانيا حيث فترة التوهج مع ريال مدريد، وفي إيطاليا مع يوفنتوس، وحاليا في السعودية مع النصر.
وجاءت تدوينة رونالدو، في الوقت الذي رد فيه حساب الدوري الفرنسي عليه بصورة لغريمه التقليدي ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان، واصفا إياه بأنه "النجم الأفضل على مر العصور"، بعدما قال "الدون" في تصريحات أخيرة له بأن "الدوري السعودي أفضل من الفرنسي"، فيما بدا أنه رد غير مباشر أيضا من كريستيانو على أنه تألق في كل البلدان التي لعب فيها.
وقال رونالدو، البالغ 38 عاماً، الذي سجل 54 هدفاً مع النادي والمنتخب في 2023، ليكون هداف العام متفوقاً على الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي (52 هدفاً لكل منهما): "فخور لتمكني من فعل كل هذا وسأكون في التاسعة والثلاثين من عمري قريباً، كما أنني سعيد لوجودي في الدوري السعودي ومع نادي النصر".
وانضم رونالدو لصفوف النصر، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير من العام الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد.
وشارك رونالدو مع النصر في 50 مباراة في 2023، نجح في تسجيل 44 هدفًا بواقع 34 هدفًا في الدوري و6 أهداف في البطولة العربية و3 أهداف في دوري أبطال آسيا وهدف في كأس الملك، هذا بجانب 10 أهداف سجلها مع منتخب البرتغال في هذا العام الذي شارك خلاله في 9 مباريات.
كما نجح رونالدو، في حصد لقب هداف العالم في 2023، وذلك برصيد 54 سجلها مع النصر ومنتخب البرتغال خلال العام، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.