بيبي تكفل بالأمر.. لماذا رفض كريستيانو رونالدو التصويت في جائزة ذا بيست؟
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو امتنع عن التصويت في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) "the best" لعام 2022.
وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.
وشهدت الجائزة غياب تصويت منافسه كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 6 سنوات، بعد أن تم الإعلان عن مجاميع التصويت، حيث كان هناك تطور مثير للفضول تم تأكيده من قبل اتحاد كرة القدم وهو عدم تصويت رونالدو.
وقالت الصحيفة البريطانية إن رونالدو لم يتحمل المسؤولية هذه المرة، حيث أكد الفيفا أن لاعب ريال مدريد السابق وبورتو الحالي "بيبي" صوت بدلا منه، حيث اختار كيليان مبابي في المركز الأول، في حين احتل زميلاه السابقان لوكا مودريتش وكريم بنزيما المركزين الثاني والثالث على التوالي.
الاتحاد الدولي أعلن أيضا عن أفضل تشكيلة لعام 2022 وتصدرها ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان، بجانب الفرنسيين كريم بنزيما وكيليان مبابي.
وشهدت للمرة الأولى منذ عام 2007 غياب كريستيانو رونالدو عن تشكيلة العالم من الفيفا، بعد تواجده في التشكيلة في 15 مرة متتالية.
وأوضحت الصحيفة أنه من المثير للاهتمام أيضا أن مدرب البرتغال الجديد روبرتو مارتينيز أعطى صوته لميسي منافس رونالدو، في حين تبعه نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين ومهاجم باريس سان جيرمان مبابي.
وصوت النجم الأرجنتيني نفسه لزميليه في باريس سان جيرمان نيمار ثم مبابي، في حين كان اختياره الثالث هو بنزيما مهاجم ريال مدريد.
واستطردت الصحيفة أن رونالدو الفائز بأول جائزتين من جوائز FIFA لأفضل لاعب في العام لم يكن مؤهلا لتلقي أي أصوات هذه المرة، حيث لم يكن ضمن الترشيحات رغم بدايته القوية مع نادي النصر السعودي بتسجيله 8 أهداف في أول ست مباريات رسمية له مع النادى السعودي.
وودعت البرتغال كأس العالم قطر 2022 من ربع النهائي أمام المغرب، وهي البطولة التي شهدت أزمات كبيرة لمنتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو الذي شارك كبديل في أغلب المباريات.
سبب الامتناع عن التصويت..
ويبدو أن أزمات منتخب البرتغال وعدم تحديد موقف كريستيانو رونالدو من الاستمرار في اللعب دوليا من عدمه جعلت قائد البرتغال ولاعب النصر الحالي يرفض التصويت، كما يفضل رونالدو دائما الابتعاد عن المشاركة في الجوائز التي لا يكون طرفا فيها، وهو ما حدث في جائزة الكرة الذهبية التي قاطعها أيضا هذا العام وحسمها كريم بنزيما.
وفتح مارتينيز، مدرب البرتغال الجديد، الباب لعودة رونالدو دون تحديد الأمر بشكل قاطع، حيث قال في تصريحات فور تعيينه خلفا لسانتوس إنه سيعقد جلسة مع رونالدو، وهو ما لم يحدث بعد.
ويقدم كريستيانو رونالدو مستويات مميزة مع النصر السعودي منذ الانتقال له بعد كأس العالم قطر 2022.