بيبي تكفل بالأمر.. لماذا رفض كريستيانو رونالدو التصويت في جائزة ذا بيست؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو امتنع عن التصويت في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) "the best" لعام 2022.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.

وشهدت الجائزة غياب تصويت منافسه كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 6 سنوات، بعد أن تم الإعلان عن مجاميع التصويت، حيث كان هناك تطور مثير للفضول تم تأكيده من قبل اتحاد كرة القدم وهو عدم تصويت رونالدو.