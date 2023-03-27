فرنانديز يرد على تحريف تصريحاته لخلق خلاف مع رونالدو (صورة)

وعلقت صحيفة "ريكورد" البرتغالية على تصريحات فرنانديز بقولها إنه "يناقض تصريحات كريستيانو رونالدو بشأن وجود أجواء جديدة في معسكر المنتخب".

وقد أثنى برونو فرنانديز على الانتصار على لوكسمبورغ ، وأشاد بالطريقة التي أدى بها الفريق وجعلت المباراة سهلة، لكنه رد على سؤال يتعلق بوجود "هواء نقي" وأجواء جيدة في معسكر الفريق والتي أشار إليها رونالدو في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال برونو فرنانديز عقب المباراة "لوكسبمورغ فريق صعب للغاية، مع وجود لاعبين فرديين قادرين للغاية على خلق الكثير من الخطر في بداية الشوط الثاني، لكنني أعتقد أنه في المجمل كان الفريق حازمًا، واستطاع قراءة المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية ودون معاناة".

وفيما يتعلق بالنظام الجديد والمدير الفني الجديد، أوضح لاعب خط الوسط كيف تم تكييف الفريق، قائلا "من الواضح أن الأمر مختلف، إنه يحتوي على ديناميكيات مختلفة. القدرة الفردية لكل واحد منا تحدث فرقًا. رأينا بدائل تحدث فرقًا دائمًا".