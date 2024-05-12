رفض مصافحة مدربه.. رياض محرز يخرج غاضبًا أمام الشباب (فيديو)

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، امتعاضه وضيقه عقب استبداله في مواجهة الشباب، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الأهلي هدفا في كل شوط ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه الشباب في الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدفا في المباراة وتم إلغاؤه، وقام مدربه الألماني ماتياس يايسله باستبداله مع الدقيقة 76 رغم تقدم الفريق بهدفين.

وظهر محرز وهو غاضب عقب خروجه من المباراة رافضا الذهاب نحو مدربه لتحيته، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات.