رفض مصافحة مدربه.. رياض محرز يخرج غاضبًا أمام الشباب (فيديو)
أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، امتعاضه وضيقه عقب استبداله في مواجهة الشباب، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل الأهلي هدفا في كل شوط ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه الشباب في الدوري السعودي.
وسجل رياض محرز هدفا في المباراة وتم إلغاؤه، وقام مدربه الألماني ماتياس يايسله باستبداله مع الدقيقة 76 رغم تقدم الفريق بهدفين.
وظهر محرز وهو غاضب عقب خروجه من المباراة رافضا الذهاب نحو مدربه لتحيته، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات.
وذكرت عدة تقارير سابقة أن هناك خلافات بالفعل بين محرز ومدرب الأهلي السعودي.
ورفع فريق المدرب ماتياس يايسله، الذي عاد للانتصارات بعد الخسارة في مباراته السابقة 2-1 أمام الهلال، رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع.
وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل للشباب في الدقيقة 19 بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء.
وأدرك فرانك كيسي التعادل للأهلي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس الشباب.
ومنح البرازيلي روبرتو فيرمينو التقدم للأهلي في الدقيقة 53 حين تلقى تمريرة من فراس البريكان ليضع الكرة في الشباك بسهولة من مدى قريب.