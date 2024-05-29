NBA.. تيمبرولفز يبقي على آماله بنهائي القسم الغربي بالفوز على مافريكس

سجل أنتوني إدواردز 29 نقطة، واستعاد كارل-أنتوني تاونز مستواه في الرميات الثلاثية، ليبقي مينيستوتا تيمبرولفز على آماله في نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بالفوز 105-100 على مضيفه دالاس مافريكس في المباراة الرابعة بالسلسلة.

وبفوزه الأول في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، سيحصل تيمبرولفز على فرصة على ملعبه في المباراة الخامسة، غدا الخميس، لتحقيق انتفاضة، سعيا لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين ينجح في التقدم، بعد أن كان متأخرا 3-صفر في سلسلة بالأدوار الإقصائية.