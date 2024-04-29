"هم سبب مشكلته".. صدمة للاعبي النصر السعودي بسبب رونالدو (فيديو)

ورد نور على الأمر في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" :"هذه ليست مشكلة رونالدو بل مشكلة لاعبي وسط النصر الذين لا يفهمونه".

وتابع :"لماذا يتأخرون في تمرير الكرة له، هو لاعب سريع".

وواصل :"بالعكس هذه ميزة لرونالدو بدليل تصدره سباق الهدافين".