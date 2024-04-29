"هم سبب مشكلته".. صدمة للاعبي النصر السعودي بسبب رونالدو (فيديو)
صدم محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية لاعبي وسط نادي النصر السعودي بسبب زميلهم في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأصبح البرتغالي رونالدو أكثر من وقع في مصيدة التسلل بالدوري السعودي، بخمسين حالة تسلل.
ولام كثير من محللي الكرة السعودية رونالدو حول الأمر، على الرغم من كونه هداف الدوري السعودي هذا الموسم.
ورد نور على الأمر في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" :"هذه ليست مشكلة رونالدو بل مشكلة لاعبي وسط النصر الذين لا يفهمونه".
وتابع :"لماذا يتأخرون في تمرير الكرة له، هو لاعب سريع".
وواصل :"بالعكس هذه ميزة لرونالدو بدليل تصدره سباق الهدافين".
ولم يسجل رونالدو في آخر مبارياته متصدرا قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي أمام الخليج، وأظهرت بعض اللقطات التلفزيونية رفضه التقاط صورة مع أحد أعضاء نادي الخليج عقب صفارة النهاية.
ويلتقي النصر والخليج مجددا في الأول من مايو المقبل في قبل نهائي كأس ملك السعودية.