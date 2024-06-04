أنس جابر تودع بطولة فرنسا المفتوحة بخسارة أمام الأمريكية غوف

ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر بطولة فرنسا المفتوحة من دور الثمانية بخسارتها بمجموعتين لواحدة 6-4 و2-6 و3-6 أمام الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة اليوم الثلاثاء.

ورغم أنها حسمت المجموعة الأولى بعد أن فازت كل لاعبة بشوط إرسالها في أول 6 أشواط، تراجعت التونسية المصنفة تاسعة عالميا في المجموعتين الثانية والثالثة وتركت زمام السيطرة للأمريكية غوف.

وفي المجموعة الأولى، تمكنت أنس، التي حظيت بدعم كبير من الجماهير التونسية الموجودة في ملعب "سوزان لينغلن"، من كسر إرسال غوف لتتقدم 4-3 قبل أن تحسم المجموعة عبر فوزها بشوطين متتاليين (6 ـ 4).

لكن أنس تراجعت بشكل ملحوظ في المجموعة الثانية، ونجحت اللاعبة الأمريكية في كسر إرسال منافستها التونسية ثلاث مرات لتحسم المجموعة الثانية سريعا (6 ـ 2) بعد 40 دقيقة .

وكسرت غوف إرسال أنس في المجموعة الحاسمة لتتقدم 3-1 قبل أن تحسم فوزها ل(6 ـ 3) في مباراة لم تتجاوز ساعتين، لتضرب موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة إيغا شيانتيك والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.